Striscioni di protesta per l’Udinese in crisi, atteso mercoledì al San Paolo

Come riportato da Tuttoudinese.it, la squadra di Oddo è stata fortemente contestata allo stadio Friuli. L’Udinese è in crisi, con quella di ieri sono nove le sconfitte consecutive in Serie A.

Nella notte sono stati appesi agli ingressi dello stadio Friuli alcuni striscioni di protesta nei confronti dei giocatori e dei vertici societari dell’Udinese: “Tirate fuori i co***oni o andate fuori dai co***oni”, “Società assente, squadra senza palle per una tifoseria troppo paziente” e “Gino Pozzo pipinotto”.

Gli striscioni sono stati prontamente tolti, ma la protesta ha preso di mira tutti ed è dovuta al momento di profonda crisi della squadra di Oddo che non vince da dieci partite in Serie A collezionando nove sconfitte consecutive, ruolino che l’ha portata a soli sei punti dalla zona retrocessione. Una situazione elettrica e non certo rassicurante per i friulani che mercoledì saranno attesi dal Napoli al San Paolo.

