Strootman ammette: “Juve e Napoli sono più forti della Roma”

Il centrocampista della Roma, Kevin Strootman, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

“Ho rinnovato per rimanere a lungo con la Roma, ho una profonda riconoscenza verso la Roma che mi ha aspettato dopo tre operazioni chirurgiche, non potrò mai dimenticarlo.

Voglio arrivare in Champions League, va bene anche il quarto posto, peccato però non essere rimasti in scia di Napoli e Juventus.

Loro sono più forti in campionato e questo è sicuro, noi lottiamo per il terzo posto, altrimenti ci prendiamo il quarto perchè una squadra come la Roma deve andare in Champions.

Per la Roma è difficile, non è un club che compra giocatori, anzi ogni tanto deve vendere il suo migliore come è successo negli ultimi anni. Per Napoli e Juventus è diverso, non devono vendere per forza. Noi abbiamo fatto questo, abbiamo perso Salah, Ruediger, Pjanic, Benatia, Paredes“

