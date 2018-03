Strootman: “Non possiamo giocarcela con Juve e Napoli”

Il centrocampista della Roma ha parlato in un’intervista a Sky Sport 24.

“Napoli e Juventus sono più forti in campionato, questo è sicuro. Noi lottiamo per arrivare terzi e sennò ci prendiamo il quarto posto perché una società come la Roma deve giocare la Champions League. Purtroppo non siamo competitivi per lottare con Napoli e Juve ma almeno dobbiamo qualificarci per la Champions l’anno prossimo.

Tanta fiducia nel progetto di Pallotta e di Monchi. Per la Roma è difficile, non è un club che compra giocatori, anzi ogni tanto deve vendere il suo migliore come è successo negli ultimi anni. Per Napoli e Juventus è diverso, non devono vendere per forza. Noi abbiamo fatto questo, abbiamo perso Salah, Ruediger, Pjanic, Benatia, Paredes”.

Comments

comments