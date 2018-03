Super-Atlético a Mosca, ai quarti con un pokerissimo

I colchoneros stravincono in Russia anche grazie ad una doppietta di Torres.

L’Atlético Madrid, dopo il 3-0 dell’andata, vince 5-1 sul campo della Lokomotiv Mosca ed è la prima squadra a qualificarsi ai quarti di finale di Europa League. Per l’occasione Diego Simeone lascia inizialmente Griezmann in panchina e viene premiato da Fernando Torres che parte dal primo minuto e segna una doppietta (il primo su calcio di rigore) tra il 65′ e il 70′.

In precedenza il botta e risposta Correa-Rybus (gran sinistro da fuori area) nel primo tempo e la rete di Saul in apertura di ripresa per il definitivo sorpasso dell’Atlético Madrid che poi arrotonderà con El Nino e pure con Griezmann, entrato nel finale e protagonista della rete che chiude il match.

–

_

Fonte: premiumsporthd

Comments

comments