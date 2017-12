Szczesny: “Lotta scudetto non sarà solo tra Juve e Napoli”

Il portiere della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport

“Credo che più che aver salvato io il risultato, sia stato lui a sbagliare. Ho visto che Benatia ha sbagliato il retropassaggio e ho provato a chiudere l’angolo: poi Schick mi ha tirato addosso. Meglio come è andata: quella parata ha significato due punti in più e due giorni liberi. Anche Roma e Inter stanno facendo un grande campionato. La Roma ha sei punti dietro, ma ha una partita in meno e dobbiamo ancora andare a giocare all’Olimpico. Credo che anche loro e l’Inter possano lottare per il titolo. Qui siamo alla Juventus e dobbiamo vincere tutte le competizioni che giochiamo. Quindi l’obiettivo è vincerle tutte e due, poi vediamo cosa succede”.