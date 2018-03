Il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium.

“Non ho avuto la fortuna di conoscere Astori, oggi sarà una giornata particolare. Un pensiero va alla famiglia. Udinese? Dopo una gran partita in Champions è sempre difficile in campionato, ora abbiamo tre gare importanti. Meno male che arrivano in un momento molto buono per noi, ci approcciamo a queste partite nel migliore dei modi”.

