Taglialatela: “Ieri ci aspettavamo una vittoria a San Siro, inutile nasconderlo”

L’ex portiere azzurro ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Vincere a Milano? neanche la squadra di Maradona ha mai vinto a San Siro, vincemmo noi nel 1995 dopo quasi 30 anni. L’ultimo Napoli ci ha regalato belle gioie e noi tutti ieri ci aspettavamo una vittoria, è inutile nasconderlo, se vuoi vincere lo scudetto o quantomeno provandoci fino alla fine restando attaccati alla Juve.

Non ho dubbi che il gruppo continui a crederci, sono d’accordo però sul fatto che questa squadra manchi di cattiveria sottoporta, non segna per quanto prodotto. Anche ieri purtroppo è accaduto lo stesso, però per fortuna il campionato è ancora lungo”.



