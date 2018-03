Taglialatela: “Napoli straordinario. Allison fonomenale”

Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “A Cagliari partita perfetta. Tutto è andato come provano in allenamento, nulla delle loro azioni è data al caso. L’azione che portato Marek Hamsik al goal in 50’ dopo che tutta la squadra a partire da Reina aveva toccato palla è un qualcosa di strabiliante. Sembrava un 11 contro 0.

Sabato non sarà facile per il Napoli, la Roma ha grandi qualità tecniche individuali e Di Francesco è stato molto bravo a mettere insieme i cocci; Alisson è il vero leader di questa Roma, è un fenomeno” .

A cura di Sabrina Fiorenzano

