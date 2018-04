Taglialatela: “Reina è un professionista, penserà al Milan dopo il 20 maggio”

Pino “Batman” Taglialatela, ex portiere di Napoli e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della vittoria degli azzurri sul Chievo, di Reina e Donnarumma.

“Io ci credo allo scudetto. La vittoria col Chievo ha dato al Napoli quello che mancava nelle ultime gare, lo sprint, la forza per affrontare le partite che mancano. Reina? Sicuramente dovrà avere personalità per affrontare al meglio la gara con il Milan e lui ce l’ha. Per quel che conosco non credo avrà problemi, ha le spalle larghissime e farà il suo, da professionista, fino al 20 maggio è un giocatore del Napoli, solo dopo sarà un giocatore del Milan. Io ad esempio non ce l’avrei fatta, io delegavo al mio procuratore di fare tutto e di farmi sapere solo a fine campionato. Poi ognuno è fatto in un modo, ad esempio, sempre io, quando ero a Firenze, non ce la facevo a giocare contro il Napoli.

Donnarumma? Ma dobbiamo anche parlarne? Errori si fanno anche a 40 anni, lui è del ’99 e ha già due campionati di Serie A da protagonista alle spalle. In più dobbiamo pensare a tutte le pressioni che subisce anche da parte del suo entourage che forse non fa tutto per il suo bene. Non sarà stato decisivo come gli ultimi due anni, ma è eccezionale. Gol segnati dal pubblico? Sì, succede, si ha anche dal campo questa percezione. Ci voleva una cosa del genere perché darà al Napoli la spinta per il finale“.

