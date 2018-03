Taglialatela: “Reina sta facendo un campionato giusto ma io punterei su Perin”

Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Marte.

Queste le sue parole: “Dopo una sconfitta del genere secondo me casuale perché il Napoli ha giocato ed ha avuto le sue occasioni penso sia meglio affrontare nel prossimo turno una squadra difficile come l’inter. Reina sta facendo un campionato giusto anche perché davanti ha una grande difesa, lasciando stare la partita contro la Roma.

Secondo me poteva fare ben poco sui goal dei giallorossi, la società napoletana già l’anno scorso non voleva tenerlo quindi se dovesse andar via non è sicuramente inaspettato. Io punterei su Perin, è un grande portiere e giovane”.

