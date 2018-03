Tanti auguri Dino Zoff, l’ex portiere azzurro compie 76 anni

Oggi tutta l’Italia calcistica si ferma per augurare buon compleanno a Dino Zoff.

Giocatore con più presenze consecutive in Serie A, sia in assoluto (332), che con la Juventus (330); giocatore più anziano a vincere un Mondiale (40 anni); unico giocatore italiano ad aver vinto un Mondiale ed un Europeo; portiere con la più lunga striscia di imbattibilità nella storia della Nazionale italiana (1142 minuti). Questi i record di Dino Zoff, storico portiere della Nazionale italiana, della Juventus e del Napoli che oggi compie 76 anni.

Dopo essere stato lanciato nel grande calcio dal Napoli, la sua carriera ha avuto la svolta con il passaggio alla Juventus, squadra con cui ha vinto tutti i trofei della propria carriera (tra cui 6 scudetti e una coppa Uefa). Vincitore del Mondiale del 1982 e dell’Europeo del 1968, il suo nome è legato a doppio filo con quello della Nazionale non solo per i record già citati, ma anche perché ne è stato tecnico tra il 1998 ed il 2000, guidando l’Italia nella spedizione europea di Olanda-Belgio, conclusasi in finale con la sconfitta contro la Francia.

Altra squadra cui il ricordo di Zoff è legato a doppio filo è la Lazio, società di cui è stato allenatore a più riprese e a volte ricoprendo il doppio ruolo di mister ed allenatore. Tanti auguri ad una leggenda del calcio italiano e mondiale, buon compleanno Dino Zoff.

