Tatarusanu sbotta: “Scandalosa l’assenza di un minuto di silenzio per Davide”

L’ex portiere della Fiorentina, ora al Nantes, attacca la Ligue1 per non aver omaggiato l’ex compagno di squadra.

“Non c’è stato neppure un minuto di silenzio dopo il decesso del mio amico Davide. È uno scandalo, una mancanza di rispetto”. Al termine del match contro il Marsiglia il portiere del Nantes Tatarusanu attacca i vertici del calcio francese per non aver reso omaggio ad Astori, ex compagno di squadra dell’estremo difensore romeno alla Fiorentina.

“Dopo un tale dramma, il calcio scala in secondo piano perché di partite ce ne saranno altre. E’ stato il giorno peggiore della mia vita”. Nessun minuto di silenzio in Ligue 1 a differenza di quanto avvenuto al Camp Nou prima del big match tra Barcellona e Atletico Madrid.

Fonte: premiumsporthd

