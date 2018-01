Questa mattina c’è stata la presentazione della nuova collezione Panini.

Alla presentazione c’era anche Carlo Tavecchio, queste le sue parole sul prossimo canidato alla FIGC: “Finora non ho detto una parola, se ci sarà il momento dirò anche io qualcosa. Per ora non spendo nessun endorsement. Spero che la competizione sia serena e vinca il migliore. Se è vero che la Federazione è composta da componenti, ognuna non può esimersi dall’individuare un soggetto”.

Fonte: Ansa