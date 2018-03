Sabato sera la Roma sarà impagnata al San Paolo contro il Napoli.

Per Eusebio Di Francesco non arrivano buone notizie. Il tecnico dovrà rinunciare a Lorenzo Pellegrini che è tornato in anticipo dallo stage di Coverciano.

Il centrocampista ha svolto gli accertamenti che hanno evidenziato un risentimento all’adduttore sinistro.

