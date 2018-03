Tegola-Roma per Napoli, si ferma Pellegrini

L’ex calciatore del Sassuolo lascia il ritiro della Nazionale a Coverciano.

Nonostante le rassicurazioni di ieri, Lorenzo Pellegrini è stato costretto poco fa a lasciare il ritiro della Nazionale. Il talentuoso calciatore, ieri sera nella sfida contro il Milan, aveva riportato un leggero risentimento al flessore della gamba sinistra.

Partito ugualmente stamattina per Coverciano, l’esterno non ha preso parte al primo allenamento degli azzurri e si è sottoposto ad alcuni accertamenti diagnostici che hanno evidenziato la problematica. In accordo con la Roma, il calciatore tornerà nella Capitale per proseguire le cure atte al tentativo di rimetterlo in sesto già per la sfida di sabato al San Paolo.

