Dries Mertens questa mattina ha abbandonato la seduta di allenamento.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, l’attaccante ha avuto un problema alla caviglia sinistra e per precauzione lo staff gli ha fatto terminare la seduta di rifinitura.

Sembra che non ci sia nulla di preoccupante ma la situazione verrà valutata e controllate nei prossimi giorni per la sfida contro il Cagliari.

Comments

comments