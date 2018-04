Telese: “Errori diversi di Juve, Napoli e Roma in campo europeo”

Il giornalista Luca Telese ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dell’emittente radiofonica crc.

“La Juventus ha comprato 22 titolari per battersi in Champions, il Napoli ha mollato la Champions per concentrarsi sul campionato mentre la Roma ha lasciato un po’ indietro il campionato per andare avanti in coppa, ma tutte e tre le strade intraprese si sono rivelate sbagliate. Il sistema Italia produce un disvalore tale per cui quando si arriva alle partite vere, siamo nettamente inferiori. Gioivano quando la Juve pescò il Real Madrid, dicevano che la squadra spagnola viveva un periodo di calo, ma poi la partita mi pare abbia detto altro.

Questo è un momento duro per la Juventus che riesce a vincere grazie alle intuizioni dei singoli, ma è da un po’ che non gioca come siamo abituati a vedere”.

“La Juventus ha comprato 22 titolari per battersi in Champions, il Napoli ha mollato la Champions per concentrarsi sul campionato mentre la Roma ha lasciato un po’ indietro il campionato per andare avanti in coppa, ma tutte e tre le strade intraprese si sono rivelate sbagliate. Il sistema Italia produce un disvalore tale per cui quando si arriva alle partite vere, siamo nettamente inferiori. Gioivano quando la Juve pescò il Real Madrid, dicevano che la squadra spagnola viveva un periodo di calo, ma poi la partita mi pare abbia detto altro.

Questo è un momento duro per la Juventus che riesce a vincere grazie alle intuizioni dei singoli, ma è da un po’ che non gioca come siamo abituati a vedere”.

Comments

comments