E’ terminata la sfida salvezza al Vigorito. Il Benevento ha vinto 3-0 contro l’Hellas.

Non solo il derby, ma anche altre partite in campo in questo mercoledì. Si è appena concluso il recupero tra Benevento ed Hellas Verona e al Vigorito i campani passeggiano: 3-0 (Letizia, Iemmello, Diabaté) agli scaligeri, che ora vedono la salvezza ancor più lontana.

Comments

comments