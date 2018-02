I The Jackal lanciano la sfida a Lorenzo Insigne

Il gruppo di comici napoletani, The Jackal, hanno rilasciato un’intervista alla Gazzetta Dello Sport

Cosa vi aspettate di sentire da Insigne dopo un gol vittoria visto che avete convinto Favino a dire «Gnigni» al Festival? “Sarà un po’ oltre le righe, però ci piacerebbe un bel “afammocc” tipicamente napoletano. Non sarebbe volgare, solo “virale”. Del resto, non è altro che il grido di rivalsa dei napoletani verso chi pensa che anche stavolta non ce la faremo, compresa quella parte di tifosi che spesso si lascia prendere dal pessimismo. Già, #afammocc può diventare l’hashtag vincente”

Cosa rappresenta la Juve? “Per noi i bianconeri sono semplicemente quelli che vincono sempre. Per questo a Napoli per adesso guardiamo ancora le partite quasi con la coda dell’occhio, sperando di schivare gli ostacoli e pronti a gridare alla fine il nostro “afammocc””.

