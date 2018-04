Secondo il quotidiano inglese, The Sun, non ci sarebbe ancora l’accordo per il rinnovo del contratto dell’allenatore del Napoli Maurizio Sarri.

Secondo quanto scritto dal The Sun, fra Sarri e De Laurentiis ci sarebbe una mancanza d’intenti riguardo al prossimo mercato. Per il quotidiano inglese il Chelsea è pronto a farsi avanti per avere l’allenatore seguito già da tempo. Lì Sarri avrebbe garanzie tecniche ed economiche.

Comments

comments