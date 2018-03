Tina: “Sarri è tranquillo, per ora nessun incontro”

Pasquale Tina, giornalista di Repubblica, è intervenuto a Radio Marte

“ L’incontro tra Sarri e De Laurentiis non ci sarà in questi giorni perché il presidente è partito per Roma ed il procuratore di Sarri aveva impegni in Svizzera, probabilmente ci saranno solo contatti programmatori. Nessuna caccia all’incontro. Al momento tra l’altro nessuno è intenzionato a pagare la clausola di Sarri, più in là non so. Hamsik penso sarà in dubbio contro il Sassuolo perché questa settimana rimarrà a casa senza allenarsi e la prossima inizierà le terapie per il fastidio al flessore destro” .

