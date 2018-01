Tiri Serie A: il Napoli batte tutti, il Crotone tira meno. Incredibile Benevento supera anche la Sampdoria

Dopo 20 giornate di campionato la classifica parla chiaro: Napoli primo con 51 punti.

I punti arrivano dalle gare vinte e pareggiate dove ci sono stati soprattutto gol. Le squadre di Serie A tirano, e tanto, ma spesso non concretizzano. Il Napoli però quest’anno vanta di ben 370 tiri totali ed è così la squadra che tira di più. La squadra che tira meno non è il Benevento che è ultimo in classifica a 7 punti ma bensì il Crotone che ha il doppio dei punti dei campani.

Questi i TIRI TOTALI delle squadre, divisi poi in SPECCHIO, FUORI, RESPINTI E PALI:

Atalanta 269 tiri: specchio 107, fuori 93, respinti 65, pali 4.

Benevento 261 tiri: specchio 80, fuori 111, respinti 64, pali 6.

Bologna 205 tiri: specchio 71, fuori 70, respinti 59, pali 5.

Cagliari 212 tiri: specchio 76, fuori 79, respinti 53, pali 4.

Chievo 242 tiri: specchio 91, fuori 93, respinti 54, pali 4.

Crotone 181 tiri: specchio 66, fuori 83, respinti 29, pali 3.

Fiorentina 341 tiri: specchio 114, fuori 147, respinti 73, pali 7.

Genoa 214 tiri: specchio 79, fuori 86, respinti 43, pali 6.

Hellas Verona 199 tiri: specchio 65, fuori 75, respinti 56, pali 3.

Inter 301 tiri: specchio 109, fuori 112, respinti 69, pali 11.

Juventus 336 tiri: specchio 125, fuori 111, respinti 86, pali 14.

Lazio 274 tiri: specchio 109, fuori 100, respinti 55, pali 10.

Milan 334 tiri: specchio 122, fuori 124, respinti 83, pali 5.

Napoli 370 tiri: specchio 157, fuori 126, respinti 79, pali 8.

Roma 347 tiri: specchio 111, fuori 120, respinti 102, pali 14.

Sampdoria 249 tiri: specchio 101, fuori 94, respinti 51, pali 3.

Sassuolo 265 tiri: specchio 78, fuori 105, respinti 77, pali 5.

Spal 212 tiri: specchio 67, fuori 69, respinti 66, pali 10.

Torino 251 tiri: specchio 90, fuori 94, respinti 60, pali 7.

Udinese 216 tiri: specchio 83, fuori 94, respinti 35, pali 4.