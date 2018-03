Parla la giornalista “mandata a quel paese” da Sarri in conferenza stampa.

“Durante la trasmissione “tiki taka” è intervenuta Titti Improta, la giornalista protagonista del “diverbio” con Sarri in conferenza stampa dopo la gara con l’Inter. La giornalista di canale 21 ha parlato così: “C’è stata una cattiva comunicazione fra me e Sarri, dopo la conferenza si è scusato con me. È stata un’uscita maleducata ma non è assolutamente sessista ne tantomeno omofobo”.

