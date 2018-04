TMW: “Il futuro del Napoli è Maurizio Sarri ma se dovesse andar via c’è già l’alternativa pronta”

Niccolò Ceccherini, direttore di RMC Sport, ha scritto un editoriale su tuttomercatoweb.com parlando del futuro di Maurizio Sarri

Intanto lo scontro diretto per lo scudetto è sempre più vicino. Sarà un momento importante anche per Sarri, che è concentrato solo sul campo.

Il tecnico azzurro non vuole distrazioni, a Napoli sta bene e se il progetto sarà quello di una crescita ulteriore della squadra non avrà problemi a legarsi ancora di più al club che lo ha definitivamente lanciato nel grande calcio.

Per capire bene la situazione bisognerà attendere ancora un po’. Che anche il Chelsea ci stia facendo un pensierino è normale. A fine stagione ci sarà la separazione con Conte e quindi la caccia al tecnico è aperta, anche se Abramovich non ha alcuna intenzione di pagare la clausola rescissoria.

Attenzione anche al Monaco, che ultimamente ha preso informazioni. La verità è che nessuno ha avviato contatti, solo valutazioni. Il presidente De Laurentiis però non ha dubbi. Il futuro è Maurizio Sarri, certo se poi il matrimonio non dovesse proseguire bisognerebbe pensare anche ad una soluzione alternativa. Giampaolo sarebbe la logica continuazione del suo lavoro. Un po’ come è accaduto anche ad Empoli, ma è necessario ricordare che ha un contratto con la Samp fino al 2020″.

Comments

comments