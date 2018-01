TMW-Torna attuale il nome di Vodisek per il Napoli

Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb.com, il Napoli avrebbe messo su Rok Vodisek

Continua la caccia al portiere del futuro per il Napoli, che in queste settimane ha ripreso i contatti per il classe 1998 sloveno Rok Vodisek, già cercato nell’estate scorsa, quando l’Olimpia Lubiana aveva frenato tutto chiedendo 4 milioni di euro per un giovane prospetto sì, ma in scadenza a giugno 2018. Quattro mesi dopo, il giocatore è stato messo fuori squadra per essersi rifiutato di firmare il rinnovo ed è una preda golosa per diversi club italiani: oltre agli azzurri col suo entourage si sono fatte vive Chievo, Cagliari, Sampdoria, Benevento e anche Genoa, oltre a svariati club esteri.