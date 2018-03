Tonelli: “Ce la giocheremo fino alla fine. Sarri ci ripete sempre una cosa”

Lorenzo Tonelli, difensore del Napoli, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Scudetto, Sassuolo e tanto altro.

Queste le sue parole: “Ci aspettano nove finali dobbiamo vincerle tutte, sarà bello ed entusiasmante ci stiamo giocando un pezzettino di storia ma siamo pronti.

Noi giochiamo con serenità, il mister ce lo ripete sempre perché la Juve è organizzata e ha molti soldi. Noi non siamo obbligati a vincere come loro ma nel nostro piccolo stiamo facendo un miracolo. Ce la stiamo giocando, siamo lì quello che viene dopo è tutto di guadagnato.

Noi ci dobbiamo provare, siamo come si dice nel pugilato lì per dare l’ultimo cazzotto: ce la possiamo giocare, tutto è possibile.

Fisicamente non vedo stanchezza né tantomeno siamo in difficoltà, ci sono i presupposti per fare bene. Le squadre di Sarri in questo periodo ingranano sempre una marcia in più. Con il Sassuolo non sarà facile, ogni partita è una storia a parte per questo sono delle finali.

Noi dell’Empoli non veniamo dal niente, cinque anni fa facevamo lo spareggio per non retrocedere in C, è una fame dentro che hai davvero incredibile.

Sarri è sempre uguale ha una dote bella: riesce a portarti qualsiasi obiettivo come se fosse uno scudetto. Ad Empoli il nostro scudetto era la salvezza.

L’unica cosa che rimprovero è lo stadio. Se avessimo un San Paolo senza pista d’atletica sarebbe una vera e propria bolgia. Con le urle si potrebbe cambiare la traiettoria del pallone.

Sono sicuro che lo stadio sarà pieno, ogni tifoso che incontro per strada mi dice “uagliò ce la facimm”.

Sappaimo che sulla carta la Jventus hanno due gare difficili però sono discorsi che lasciano il tempo che trovano. Se vincono con il Milan è uguale, ci fai un pensiero ma poi non di più.

Io sono felice ma lo sono ancor di più se riesco a fare felici i napoletani.

Il difensore che amo è Cannavaro (Fabio, ndr). Il mio cuore batteva forte quando venne a Napoli a trovarci, da bambino lo ammiravo tanto.

Come attaccante mi piace Tevez, era imprendibile.

Nell’uovo di Pasqua vorrei trovare la vittoria col Sassuolo”.

