Tonelli: “Non abbiamo fatto ciò che sappiamo fare, non cerchiamo alibi”

Lorenzo Tonelli, difensore del Napoli, dopo la gara ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Italia.

Queste le sue parole: “Non abbiamo fatto le cose che sappiamo, siamo stati bravi ad andare in vantaggio ma anche nei primi 60 minuti non abbiamo fatto bene, non siamo riusciti a fare la partita né ad esprimere il nostro gioco. Sicuramente ci sono vari fattori, tra questi anche il fatto che per chi non gioca non è facile reggere i 90 minuti fisicamente e mentalmente, ma non dobbiamo cercare alibi e imparare dai nostri errori”.

