Tonelli: “Andiamo avanti! Pepe e Claudia mi avevano pronosticato il gol”

Il difensore del Napoli, Lorenzo Tonelli, festeggia vittoria e rete anche sul suo profilo Instagram.



Messo inspiegabilmente agli estremi margini della rosa per metà campionato con soltanto due convocazioni in Serie A, ma anche fuori dalla lista Champions con l’umiliazione della retrocessione in alcune gare con la Primavera, Lorenzo Tonelli non ha mai mollato. Il difensore dopo essere rimasto a sorpresa a gennaio al Napoli (a causa della cessione di Maksimović) ha sfruttato alla grande le pochissime e nuove chance avute, anche per l’infortunio di Vlad Chiricheș e le squalifiche di Albiol prima e Koulibaly poi.

Il calciatore fiorentino ha prima trovato una maglia da titolare e poi ieri è tornato anche nuovamente al gol, confermando una media realizzativa altissima che oggi si attesta a ben 3 reti in sole 6 gare giocate nel biennio napoletano. Un gol, quello di ieri all’Udinese, che gli era stato pronosticato sia da Pepe Reina (spesso protagonista delle sue storie social) sia dalla compagna Claudia Manzella, come confermato dallo stesso ex difensore dell’Empoli in un post sul suo profilo ufficiale Instagram:

“Siiii! andiamo avanti e altri 3 punti! Ennesima dimostrazione di carattere e unione, grandi! Comunque la Manz e Pepe Reina mi avevano pronosticato il goal”.

