Toni: “Il calcio del Napoli è il più bello ma ora bisogna mettere trofei in bacheca”

Luca Toni, giocatore, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “E’ un peccato che il Napoli vada fuori, sarà dura perché recuperare tre gol non sono facili ma ci deve provare. Il calcio del Napoli è il più bello della Serie A ma è importante vincere e mettere torfei in bacheca.

Scudetto? E’ tutto aperto, la Serie A è il campionato europeo dove ancora non è deciso nulla. Il Napoli gioca bene rispetto alla Juve ma i bianconeri hanno qualcosa in più.

Europa League? Mi è dispaciuta l’andata, ora sarà dura ma può succedere di tutto, spero che il Napoli faccia un miracolo.

Dopo la vittoria del Mondiale ci siamo fermati mentre le altre Nazionali sono migliorate.

Futuro? Spero di poter aiutare il Modna che è fallito, sarebbe un sogno.

Milik è forte, è stato sfortunato, ma per come ho sentito parlare ha voglia di dare una mano e serve al Napoli perché può esse un opzione per i tre fenomeni avanti palla a terra”.

