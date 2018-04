Torna la A, domani le prime tre gare nel ricordo di Astori

Domani in campo sei squadre, fra cui la Fiorentina, per recuperare le gare rinviate per la morte di Davide Astori.



Atalanta-Sampdoria, Genoa-Cagliari e soprattutto Udinese-Fiorentina. Sono tre i match del campionato di Serie A che si disputeranno in contemporanea domani alle 18:30, tre recuperi della 27°giornata: sfide rinviate dopo la notizia dell’improvvisa morte di Davide Astori.

Proprio a Udine, il ricordo sarà ancor vivo e più sentito, al 13′ del primo tempo di Udinese-Fiorentina sui mega schermi dello Stadio Friuli Dacia Arena comparirà la foto del capitano della viola Davide Astori. (CLICCA QUI)

Gli altri recuperi della giornata di campionato rinviata il 4 marzo si disputeranno invece dopodomani: Benevento-Hellas Verona alle 17:30, mentre alle 18:30 si disputeranno Chievo Verona-Sassuolo, Milan-Inter, Torino-Crotone.

