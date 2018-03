Toro-Juve, i probabili undici: Mandžukić dà forfait, granata al completo

Nel derby che si giocherà tra circa due ore dubbi di formazione per Allegri, sorride Mazzarri.





Per la 25°giornata di campionato, vi sarà un lunch match coi fuochi. Allo Stadio Olimpico Grande Torino vi sarà di scena il derby tanto atteso e soprattutto importantissimo per la corsa scudetto.

Sul fronte Juventus, qualche grattacapo per mister Allegri. A centrocampo recupera Khedira, uscito malconcio dalla gara di Champions contro il Tottenham mentre in attacco non ci sarà Mario Mandžukić colpito da un attacco influenzale. Higuaín sarà la prima punta, mentre sulla fascia destra dovrebbe tornare Douglas Costa; a sinistra dovrebbe esserci Bernardeschi, alle prese, però, con un leggero affaticamento muscolare. La novità in assoluto è il ritorno tra i convocati di Howedes.

Per quanto riguarda il Torino, mister Mazzarri avrà a disposizione la rosa al completo. Ballottaggio sull’out sinistro tra Molinaro ed Ansaldo con l’ex bianconero in pole position. A centrocampo Obi sembrerebbe in vantaggio su Acquah. In attacco ci sarà il gallo Belotti, che ha ritrovato il gol domenica scorsa. Panchina per Niang. Arbitrerà la gara il signor Orsato di Schio.

Probabili formazioni:

Torino (4-3-1-2) Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Burdisso, Molinaro; Obi, Rincon, Ansaldi; Iago Falque, Baselli; Belotti. All. Mazzarri

Juventus (4-3-3) Szczesny; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Marchisio; Bernardeschi, Higuaín, Douglas Costa. All. Allegri

A cura di Daniele Arcella.

Comments

comments