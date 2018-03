Torreira, affare favorito dai rapporti tra l’agente e il Napoli

Lucas Torreira, centrocampista della Sampdoria, è uno degli obiettivi del Napoli per la prossima stagione.

Nella giornata di ieri, l’agente dell’uruguaiano, Pablo Bentancur, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, confermando l’interesse degli azzurri verso il suo assistito: “Abbiamo incontrato due o tre volte Giuntoli, siamo in trattativa e il Napoli è in pole position ma manca l’accordo perché il calciatore non vuole prendere una decisione subito. Dobbiamo parlare e sistemare dei dettagli, ma sì, posso dire che la possibilità di firmare con il Napoli è vista di buon occhio. Ma non è chiuso l’affare, non c’è nessun accordo”.

Bentancur ha addirittura confermato l’esistenza di una vera e propria trattativa che, seppur lontana dalla chiusura, è comunque a buon punto. In questo ambito, potrebbero essere decisivi i rapporti tra lo stesso agente e il Napoli che in passato hanno già lavorato insieme e si conoscono fin da quando gli azzurri militavano in Serie C: fu proprio Bentancur a portare in azzurro Mariano Bogliacino, Nicolas Amodio e Walter Gargano.

