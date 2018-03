Torreira, c’è già il sì: i soldi arriveranno dalla maxi-clausola di Diawara

Amadou Diawara ha lasciato il segno in Inghilterra con il Tottenham che, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe pronto a pagare la clausola di 60 milioni. Per sostituirlo il Napoli pensa a Torreira.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport su Amadou Diawara si sarebbe fiondato il Tottenham. Il classe ’97 ha una clausola rescissoria di circa 60 milioni e si è fatto notare in Inghilterra con il rigore segnato in Champions contro il Manchester City. Il Napoli, intanto, lavora da tempo su Lucas Torreira, uruguayano che sta crescendo in modo esponenziale e convocato per la prima volta anche dalla nazionale. C’è la disponibilità chiara al trasferimento e non resta che definire con Ferrero il prezzo, fermo restando la clausola da 25mln di euro.

