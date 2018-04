Torreira: “Mercato? Il futuro nella mia testa è solo a breve termine”

Lucas Torreira , centrocampista della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista ad Il Secolo XIX.

“Se sono cresciuto, devo ringraziare tutti. Società, allenatore e compagni. Sto vivendo un momento chiave della mia carriera. Seguo molto le indicazioni di mister Giampaolo, quando vedo una partita in televisione ho sempre un occhio di riguardo per chi giocare nel mio ruolo. Mi piacciono Casemiro del Real, Busquets del Barcellona ma di base resterò sempre un “Verrattiano”. Corsa per l’Europa? Si è un po complicata, ma siamo sempre lì. Forse non siamo i favoriti, ma siamo i rompiscatole. Mercato? Il futuro nella mia testa è solo a breve termine, al massimo penso alla prossima giornata. Voglio dare il massimo per la Samp, questo club mi ha cambiato la vita”.

