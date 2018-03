Tuttosport ha svelato un retroscena sulla trattativa Torreira-Napoli

Secondo il quotidiano nazionale la Sampdoria sarebbe già alla ricerca del sostituto, segno che la trattativa con il Napoli è molto più che ben avviata.

In pole position per sostuire Torreira ci sarebbe Sandro, giocatore in prestito al Benevento che ha un contratto con l’Antalyaspor valido fino al 2020.

