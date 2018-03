Totti: “Siamo con Di Francesco, è un punto fermo”

L’ex fuoriclasse, ora dirigente della Roma, parla a Sky e difende il mister suo ex compagno di squadra.

“Credo nel Mister e siamo con lui in tutto e per tutto,

la situazione non è critica ma cercheremo di cambiare rotta

ma Eusebio Di Francesco è un punto fermo.

Il gol arriverà, siamo una squadra forte.

Roma è particolare e ambiziosa perciò ora sta ai calciatori fare il meglio”

