Per la presidenza alla FIGC si è candidato anche Damiano Tommasi.

Francesco Totti apprezza molto il suo impagno e crede che l’uomo giusto per il calcio italiano sia proprio lui e su Facebook scrive: “Stimo molto Damiano e credo sia l’uomo giusto per riportare in alto il calcio italiano, è una persona positiva, trasparente e competente, un esempio per tutti da cui ripartire!”.