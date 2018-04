Trevisani: “Il Napoli ha smesso di crederci, si pensi alle parole di Insigne”

Riccardo Trevisani, commentatore di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del momento degli azzurri dopo il pari contro il Milan.

“A San Siro contro il Milan ho visto purtroppo la stessa squadra che ho visto contro l’Inter, cioè una squadra che ha le sue certezze sia offensive che difensive, che è riuscita a uscire con la porta inviolata per due trasferte milanesi, ma che sembra aver smesso di crederci. Dopo essere stata in testa per 26 giornate dispiace vedere questo atteggiamento. Mi hanno colpito molto le parole di Insigne dopo la partita contro l’Inter, che ci avrebbero creduto finché non li avrebbe condannati la matematica. E’ un discorso che fa una squadra che lotta per la retrocessione, non una che è stata in testa per 26 giornate.

Milik me lo aspettavo a Milano e ora me lo aspetto contro l’Udinese. Che sia con Mertens o senza Mertens. Con il 4-3-3 il Napoli ha imboccato questa via di disillusione e cambiare tattica potrebbe portare un beneficio. Con Mertens in questa condizione e con la diffida che incombe sulla sua testa io punterei su Milik senza il belga”.

Comments

comments