Trevisani: “Napoli favorito contro la Roma, con Allan gioca in dodici”

Il telecronista di Sky Sport Riccardo Trevisani ha analizzato Napoli-Roma.

“La Roma dell’ultima partita con questo Napoli? Non c’è partita. La Roma non ha fatto un tiro in porta e affronta un attacco eccezionale, una difesa eccezionale ed i 50mila del San Paolo. La bellezza è il pallone rotondo e come l’anno scorso può incartare la partita e vincere 3-1, non dieci anni fa, ma un anno fa e 7-8 giocatori sono ancora lì più Alisson. E’ chiaro che se devo giocarmi un centesimo lo faccio sul Napoli che ha un Allan che è il Nainggolan dell’anno scorso, c’è un Allan che attacca e uno che difende, gioca quasi in 12. La Roma reduce dal secondo posto si ritrova quinta, fuori dalla Coppa Italia col Torino di Mihajlovic poi esonerato, in Champions prende lo Shakhar, l’unico con cui può passare, ma si fa rimontare”.

