Il giornalista di Sky, Riccardo Trevisani, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sul momento del Napoli. Queste le sue parole:

“Le coppe al Napoli non sono mai state messe in primo piano, lo scudetto è il vero obiettivo. Le coppe sono state viste più come un fastidio che come un trofeo da vincere, questa non è una cosa per niente positiva. Non credo che in Europa League farà molta strada.”