Trevisani: “Napoli spaventoso in trasferta, meglio che in casa. Zieliński da Barça”

Il telecronista ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

“Rendimento clamoroso del Napoli in trasferta meglio che in casa. Il Crotone è debole in difesa e in attacco, meglio il centrocampo. Porto bene al Napoli in coppia con Adani? Stasera non ci sarò a Crotone per la telecronaca. Zieliński è un calciatore da Barcellona ma oggi Allan non lo puoi togliere dal campo, con lui il Napoli gioca in 12 uno attacca e il gemello che difende”.