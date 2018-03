Trevisani commenta così il pareggio della Juventus di ieri sera.

“La Juve non ha preso gol di nuovo, all’inizio segnava di più ma prendeva gol, ora è più coperta con un terzino nel tridente. Ha vinto sempre con la fase difensiva, ma ieri la Juve ha fatto la stessa gara vista con la Lazio terza e lì si poteva capire, con la SPAL no. Se Dybala non inventa il gol con la Lazio era 0-0 anche a Roma, ieri non è arrivata ed è 0-0. Nelle prossime 9 gare la Juve avrà Milan, Napoli, Inter e Roma”.

