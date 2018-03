Trigoria, allenamento pomeridiano per la Roma

I giallorossi si preparano per il match in trasferta di dopodomani contro il Napoli.



Eusebio Di Francesco non vuol sentir ragioni e continua una dura settimana con i suoi ragazzi, per preparare al meglio la sfida di sabato sera allo Stadio San Paolo. Oggi alle 14:15 i calciatori giallorossi si alleneranno al centro tecnico di Trigoria agli ordini dell’ex allenatore del Sassuolo e del suo staff.

–

Stagione altalenante quella della squadra capitolina anche per i tanti infortunati, nell’allenamento di ieri però Di Francesco ha riaccolto in gruppo Maxime Gonalons. L’ex capitano del Lione, che non scende in campo dal 6 gennaio, ha recuperato ed è tornato ufficialmente a disposizione.

Da monitorare invece le condizioni di Nainggolan e Pellegrini. Il primo ieri si è allenato a parte, mentre il secondo deve recuperare da un risentimento muscolare che non gli ha permesso di iniziare il ritiro con la Nazionale.

Comments

comments