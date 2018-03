Trombetti: “Il Napoli ha avuto vecchie amnesie. Stasera tifo Juventus“

Guido Trombetti, professore, è intervenuto a Radio Marte.

Queste le sue parole: “Il risultato della partita contro la Roma per me è irrilevante, la partita che per me si dovrà vincere è quella a Torino contro la Juventus il 22 Aprile. Nella partita contro la Roma sembrava che il Napoli avesse dei black-out, delle amnesie cosi come accadeva in passato; quest’anno gli Azzurri avevano dato l’impressione di esser maturati sotto questo aspetto.

Stasera tiferò per la Juventus affinchè vada avanti in Champions, questa competizione ti porta via tante energie non solo fisiche ma anche mentali e poi non dimentichiamo che i bianconeri hanno anche la finale di Coppa Italia”.

A cura di Sabrina Fiorenzano

