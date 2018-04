Trombetti: “Sei volte nei primi tre, non si può dire nulla al Napoli”

Guido Trombetti, accademico e politico italiano, ha parlato ai microfoni di Radio Marte facendo un bilancio delle ultime stagioni del Napoli.

“Negli ultimi 9 anni per 6 volte il Napoli ha chiuso tra i primi tre posti in campionato, ha individuato bene gli allenatori, ha azzeccato le scelte. Siamo incappati purtroppo in un settennato straordinario da parte della Juventus, ma al Napoli società non si può dire nulla. A tutti i tifosi, me per primo, interessa vincere, ma non si possono ignorare i risultati ottenuti dal club in questi anni. Nello sport è fondamentale la vittoria e il bel gioco dovrebbe essere finalizzato al successo in qualche torneo. Al Napoli per vincere, a mio giudizio, occorrono un grande fuoriclasse e un leader. La squadra si è squagliata dopo la sconfitta con la Roma per problemi di gestione della tensione. Che voto darei al Napoli per la crescita in questi anni? 8 o 9”.

