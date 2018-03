A tutta tattica: Napoli-Roma

Sarri contro Di Francesco è solo uno dei temi di questo Napoli-Roma, sfida cruciale per la lotta scudetto degli azzurri e quella Champions dei giallorossi.

Ore 20:45, stadio San Paolo, il Napoli di Sarri ospita la Roma di Di Francesco. Gli azzurri arrivano in questa sfida in un grande momento di forma, nonostante l’eliminazione dall’Europa League e si ritrovano a +4 sulla Juventus che ha da recuperare una partita ma è attesa dalla difficile sfida dell’Olimpico contro la Lazio. I giallorossi invece vengono da un periodo di grande appannamento, non tanto per i risultati (due sconfitte consecutive tra campionato e Champions), quanto per la difficoltà a creare gioco e a trovare prestazioni convincenti. Sarri ha un solo dubbio, Marek Hamsik, non al 100% ma probabilmente il capitano sarà in campo, questo quindi il 4-3-3 del Napoli: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Hamsik (o Zielinski), Jorginho, Allan; Callejon, Mertens, Insigne. Di Francesco invece può finalmente contare sulla squadra al completo, ma i dubbi riguardano principalmente il modulo, che potrebbe essere un 4-2-3-1 o un 4-3-3. Ipotizzando un modulo diverso da quello del Napoli, la Roma dovrebbe presentarsi così: Allison tra i pali; difesa a 4 con il rientrante Florenzi (pronto a prendere il posto di Bruno Peres) e Kolarov sulle fasce, Manolas e Fazio centrali; De Rossi torna a centrocampo, probabilmente al fianco di Strootman (e uno tra Pellegrini e Nainggolan nel caso di un 4-3-3); trequarti con Under, Nainggolan e Perotti (ma Defrel ed El Shaarawy pronti a scendere in campo); Dzeko unica punta.

La chiave tattica della partita sarà tutta nella capacità della Roma di neutralizzare il gioco del Napoli e di proporne uno altrettanto efficace ma, sopratutto, sarà fondamentale per i giallorossi riuscire a reggere alla distanza, contando le flessioni evidenti ultimamente riscontrate nei secondi tempi. La squadra di Sarri tenterà di prendere da subito il pallino del gioco, cercando di avviluppare la Roma nella propria rete di passaggi e di schiacciarla nella propria metà campo. Allargare il gioco sulle fasce servirà per evitare e alleggerire il pressing della Roma sul centrocampo e la difesa azzurre. La Roma punterà ad alzare il ritmo di gioco, alzando il pressing con Dzeko sui centrali di difesa e gli esterni sui terzini, cercando di tutelare le fasce e permettere a Kolarov e Florenzi di pensare a difendere per non essere presi alle spalle dalle offensive dei terzini del Napoli. Liberare Jorginho sarà fondamentale per il Napoli, così come bloccare la principale fonte di gioco sarà necessario per la Roma. La partita verosimilmente si giocherà nel secondo tempo, se la Roma avrà il calo che le abbiamo visto avere nelle ultime uscite, allora il Napoli potrà imperversare nella metà campo per minacciare la porta di Allison.

