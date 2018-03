Tuttojuve contro il Napoli: “Calcio-champagne? L’ultima volta fu Maifredi e fece una brutta fine”

Ecco quanto scritto da Massimo Pavan su Tuttojuve dopo la vittoria del Napoli sulla Lazio ed i complimenti da parte dell’opinione pubblica agli azzurri di Sarri.

“Gli esteti del pallone hanno fatto la loro scelta e dopo Napoli-Lazio hanno chiaramente indicato i partenopei come la squadra scudetto, calcio champagne e tutta una serie di complimenti. L’ultimo che fu accostato alla Juventus come calcio champagne era Gigi Manfredi ed a Torino fece una brutta fine, quindi preferiamo che lo accostino ad altri lo champagne. Maurizio Sarri, invece in questi anni di Napoli ha saputo trovare equilibrio e vittorie ed il suo Napoli sembra più pronto che mai a lottare per lo scudetto che mai anche se il diretto interessato preferisce non parlarne.

La Juventus non è bella come il Napoli, non è così spettacolare, non fa un gioco così divertente, ma è efficace ed è capace a lottare alla stessa maniera fino alla fine e lo farà. La buona notizia da questo fine settimana arriva da un fattore numerico, i bianconeri hanno raggiunto il Napoli a quindici reti subite, come miglior difesa del torneo. L’unico modo per vincere questo scudetto è continuare così, come adesso, mantenere la miglior difesa e vincere tutte le gare fino allo scontro diretto con la Juve, la sfida è chiara, un duello a due con gli altri che piano piano hanno abdicato o stanno abdicando relegandosi alle posizioni di rincalzo”.

