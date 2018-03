Tuttosport attacca: “I ciarlatani tornano a parlare di scansopoli”

L’Edizione odierna di Tuttosport difende le scelte fatte da Gasperini in vista della partita tra Juventus e Atalanta che è stata poi rinviata per le condizioni meteo proibitive:

“A margine di una partita non disputata per neve si è comunque sviluppata una interessante discussione su un tema caldo: Scansopoli. Secondo gli esperti è una malattia così contagiosa che dopo aver coinvolto molti rivali della Juve, abbia contagiato anche lo stesso Napoli nella sfida di andata contro il Lipsia poi costata l’eliminazione alla squadra di Sarri. Il virus è potente. L’ultimo paziente, ancora prima di scendere in campo, è stato l’Atalanta. Immediata la diagnosi: non si stravolge così la formazione contro la Juve. Attenzione: contro Crotone (10/2), Borussia (andata 15/2), Fiorentina (18/2) e Borussia (ritorno 22/2) nel giro di 13 giorni solo due undicesimi (De Roon e Cristante) della formazione nerazzurra titolare hanno disputato tutte e quattro le partite. Gasperini applica il turnover sistematico da settembre. Qua non si tratta di medici, ma di ciarlatani”.

