Il tweet del Napoli: “Come avete esultato al gol di Diawara?”

Tanti i commenti alla domanda via tweet del Napoli ai tifosi dopo il 2-1 del guineano.

Dagli abbracci al cane, ai cellulari e i telecomandi gettati via, dalle lacrime di gioia ai lanci sul divano, dalle spinte alle urla anche con perfetti sconosciuti. Queste e tante altre sono le esultanze raccontate dai tifosi del Napoli in risposta ad un tweet della società partenopea che chiedeva: “Come avete esultato al gol della vittoria di Diawara”. La rete, arrivata al minuto 93 di Napoli-Chievo Verona, ha riportato la squadra azzurra nuovamente a quattro punti dalla capolista Juventus ed ha donato nuovamente speranza in chiave-Scudetto.

