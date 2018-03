Udinese, Carnevale: “Napoli, meriti lo Scudetto e me lo auguro: tutto si deciderà a Torino”

Andrea Carnevale, osservatore dell’Udinese ha parlato ai microfoni di RMC Sport.

Queste le sue parole: “Anno buono per il Napoli? Me lo auguro, conosco l’ambiente e la città. Ho vinto due scudetti e le coppe,quindi sono riconoscente a questa città che mi ha dato calore e affetto. Per quello che sta dando il Napoli negli ultimi anni,sta dimostrando di essere una grandissima squadra e per quello che ha fatto meirta lo scudetto e me lo auguro.

La partita decisiva sarà Juventus-Napoli, quello sarà il momento più importante:il 22 aprile potrà spostare i giochi, si arriverà a quella data col benedetto scontro che deciderà il campionato a mio parere. Non sarà facile lì,la Juve è sempre la squadra da battere. Lo attendiamo tutti, mi piacerebbe che vincesse il Napoli questo campionato dopo trent’anni”.

A cura di Sabrina Fiorenzano

